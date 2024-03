XV Gala Sportu Młodzieżowego Województwa Podkarpackiego: Nagrody, stypendia i docenienie trenerów

- Począwszy od roku szkolnego 2023/2024 realizujemy projekt zatytułowany „Poszerzając horyzonty”, czyli stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. To pierwsza edycja programu. Mamy dofinansowanie z Unii Europejskiej, w ramach naszego programu regionalnego FEP 2021-2027. Projekt zakłada objęcie wsparciem stypendialnym uczniów szkół podstawowych, którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej i osiągają wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na poziomie minimum wojewódzkim. Na ten rok szkoły już przyznaliśmy 429 stypendiów, o łącznej wartości ponad 2,1 mln zł - mówił marszałek Ortyl, dodając, że realizacja podobnych projektów planowana jest aż do roku szkolnego 2028/2029.