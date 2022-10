Wystawa fotografii pt. “BAŁKAŃSKIE DNA”" oraz spotkanie autorskie z Arturem Pawłowskim

BAŁKAŃSKIE DNA

Guca Trumpet Festival to coroczny festiwal orkiestr dętych odbywający się w mieście Guča w zachodniej Serbii. Guča zyskała światową sławę dzięki największemu wydarzeniu trąbkowemu na świecie. Tradycyjna trąbka Dragačevo stała się znana na całym świecie. To dzięki trąbce nazwa Serbii zabrzmiała na wszystkich kontynentach. Muzyczni wirtuozi, rywalizujący ze sobą trębacze są w większości samoukami. Grają ze słuchu i dość spontanicznie; grają z serca i duszy. Przez kilka dni Guca jest wypełniona muzyką, małe orkiestry grają w kawiarniach, na ulicy, w przeróżnych miejscach. Niezwykła atmosfera udziela się widzom, którzy z całego świata przyjeżdżają do Gucy.

O autorze:

Artur Pawłowski. Rocznik 1961. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Pracował dla miesięcznika Podróże; tygodników: Przekrój, Polityka, Wprost, Spotkania, Ozon, Financial Times; Agencji Reporter i Forum oraz Życia Warszawy. Od 2001 współpracował z "National Geographic Polska".