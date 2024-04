Wyniki wyborów samorządowych do rady powiatu rzeszowskiego. Jak głosowano w Twoim regionie?

Oficjalne wyniki wyborów 2024 do rady powiatu rzeszowskiego w okręgach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zostały opublikowane przez PKW. Tak głosowali mieszkańcy Twojego regionu. Poniżej publikujemy szczegółowe dane.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Jak wyłania się radnych powiatu?

Podczas wyborów do rady powiatu w każdym okręgu wyborczym wybierani są radni w liczbie od 3 do 10. Okręg wyborczy to jedna gmina.

W powiatach ustala się okręgi wielomandatowe. Głosy przeliczane są specjalną metodą, która polega na tym, że zbiera się wyniki poszczególnych komitetów, a następnie dzieli przez kolejne liczby naturalne. Komitet, uzyskujący pierwszy najwyższy wynik otrzymuje pierwszy mandat, drugi najwyższy wynik - drugi mandat itd.

Udział w podziale głosów biorą tylko te komitety, które uzyskały powyżej 5 proc. głosów.