Wybrano projektanta na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 21 w Rzeszowie. Koszt dokumentacji to blisko 170 tys. zł

Polegać ma ona na budowie nowego trzykondygnacyjnego segmentu budynku dydaktycznego, w którym znajdzie się m.in. 10 sal dydaktycznych o powierzchni po ok. 50 m kw. (9 sal przeznaczonych dla edukacji wczesnoszkolnej oraz 1 pracownia komputerowa), dwa pomieszczenia świetlic, biblioteka wraz z czytelnią o łącznej powierzchni ok. 80 m kw. i pokój nauczycielski.

Drugim elementem inwestycji ma być budowa pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zapleczem sportowym. W sali głównej będą boiska do gier zespołowych, będzie ona wyposażona także w system zasłon, które pozwolą na podzielenie sali na 4 mniejsze, niezależne miejsca do ćwiczeń. W sali będą trybuny dla ok. 100 osób- informuje Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa.