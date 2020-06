WspieramyLokalnyBiznes - gastronomia - te firmy działają online i zdalnie w podkarpackim

Zapraszamy do Restauracji Republika Polsko - Francuska w Rzeszowie. Miła, przyjazna atmosfera, urokliwy wystrój, profesjonalna obsługa – zagwarantowane. Najnowsze trendy cateringowe, specjały tradycyjnej polskiej i fransuskiej kuchni, znakomite autorskie dania szefa kuchni, wyjątkowe kompozycje smaków, bogata karta menu to nasze atuty. Jakość i świeżość dań, przystawek, deserów, francuskich win i napoi w połączeniu ze starannością wykonania – to nasz firmowy znak. Dostarczamy pyszne dania na wynos i potrawy gwarantujące niezapomniane kulinarne doznania na najwyższym poziomie. Restauracja Republika Polsko - Francuska zaspokoi gusta i potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Przyjdź, zamów online a poczujesz się wyjątkowo!

"London" to nie tylko pizzeria i kebab, to niesamowity klimat londyńskiego pubu, który z pewnością podkreśla nasz BAR - czerwony autobus :) Wspaniałym dopełnieniem jest nasza druga część lokalu - NEW YORK club - otwierana na życzenie Klienta, na transmisje sportowe, imprezy zorganizowane, która pomieści do 60 osób.

Wierzawice

Restauracja Dębnianka

Adres: Wierzawice 798, Wierzawice

Wierzawice 798, Wierzawice Dostawa do domu: tak

tak Godziny otwarcia : Poniedziałek - piątek 10-20, Sobota 10-20, Niedziela 10-20

Poniedziałek - piątek 10-20, Sobota 10-20, Niedziela 10-20 📱 693894952 - Restauracja

📧 catering@debnianka.com

🌍 Restauracja Dębnianka

W ramach swojej działalności spółdzielnia prowadzi Restaurację Dębnianka we Wierzawicach z bogatym menu, w którym znajdują się zupy, dania mięsne, ryby, dania jarskie, fast food, pizza, zestawy dnia oraz obiady abonamentowe – w tym dietetyczne, dostosowane do zapotrzebowania poszczególnych klientów (oferta jedyna w okolicy). Spółdzielnia oferuje także usługi cateringowe, obsługę imprez i eventów plenerowych, organizację imprez okolicznościowych do 50 osób – wynajem sali wraz z cateringiem oaz wypiek ciast i ciastek.

Zaczernie

Restauracja&Pizzeria Atlantyda 90'S by Hotel Nowy Dwór Zaczernie

menu z całego świata bogaty wybór win sezonowe produkty

