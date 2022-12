6 grudnia ALDI otwiera drugi sklep w Rzeszowie. Firma zatrudniła kilkunastu pracowników

- Każde otwarcie sklepu ALDI to dla nas ogromny sukces. Jako sieć jesteśmy dziś obecni w każdym województwie i chcemy także zagościć w większości polskich domów - mówi Eliza Polak, kierownik sprzedaży ALDI w Polsce.

Sklep w Rzeszowie przygotowany został zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki. Powierzchnia nowego sklepu wynosi ok. 1300 m kw. Sieć zadbała również o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklep wyposażony jest bowiem w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych klientów. Tuż przy wejściu na klientów czeka parking z uwzględnieniem miejsc dla rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych.

Sklep otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:30 do 22, a w niedziele handlowe od 9 do 20. Sieć zatrudniła kilkunastu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.