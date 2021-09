Więcej projektów ze wsparciem miasta? Prezydent nie wyklucza większego dofinansowania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego Beata Terczyńska

Na konferencji prasowej Konrad Fijołek nie wykluczył, że pieniądze dostanie więcej projektów, niż początkowo zakładano Krzysztof Kapica

Głosowanie na zadania zgłoszone do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego potrwa jeszczeo do 8 października, ale już w tym momencie niemal 10 tys. osób skorzystało z tej możliwości. Jak powiedział Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa, możliwe, że projekty, które przegrają w końcówce głosowania i tak dostaną wsparcie ratusza. Do "rozdania" na razie jest ponad 8 mln złotych.