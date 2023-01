W Dąbrówkach pod Rzeszowem doszło do wypadku. Dwie osoby w szpitalu OPRAC.: Marcin Żminkowski

Podkarpacka Policja

Śliska nawierzchnia i niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze były przyczyną wypadku, do którego doszło dzisiaj nad ranem w miejscowości Dąbrówki. W wyniku czołowego zderzenia pojazdów do szpitala trafiły dwie osoby.