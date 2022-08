W autobusie rzeszowskiego MPK jak w saunie. Pojazd kursował z włączonym ogrzewaniem

O tej kuriozalnej sytuacji poinformowali nas pasażerowie.

-Nie rozumiem czy MPK, które jeździ do naszej miejscowości traktuje te kursy, jak z przymusu. Nie dość, że podczas fali upałów kierowca nie włącza klimatyzacji to dzisiaj uruchomił ogrzewanie. Przez 40 minut jazdy czuliśmy się jak w saunie –opowiada pani Maria.

Ustaliliśmy, że kurs autobusu linii 12 z numerem bocznym 931 z włączonym ogrzewaniem odbywał się dzisiaj o godzinie 7.55 z Siedlisk do Rzeszowa a gorące powietrze dmuchało z prawej strony pojazdu.

Nie lepiej było z dzisiejszym kursem tej samej linii, 12 który rozpoczynał się o godzinie 15.05 na ul. Trembeckiego w kierunku Siedlisk. W tym przypadku klimatyzacja nie działała w całym autobusie i jak już się wsiadało przy ul. Kilara do rozgrzanego pojazdu, to można było odnieść wrażenie, że wchodzi się do sauny.