Uwaga kierowcy! Dziś i jutro utrudnienia w ruchu w rejonie Placu Farnego w Rzeszowie

W środę (19 lipca) odbędą się Wojewódzkie Obchody Święta Policji. Uroczystość honorowym patronatem objął Komendant Główny Policji. Uroczystość rozpocznie się na Placu Farnym o godz. 11. Poprzedzi ją msza św. w Kościele Farnym, odprawiona w intencji policjantów i pracowników policji.

W związku z uroczystością w godz. od 8 do 13.30 zamknięte dla ruchu zostaną następujące ulice: Plac Farny, ul. Kościuszki (od Pl. Farnego do ul. Grunwaldzkiej), ul. Grunwaldzka (od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Matejki) i ul. Matejki (od skrzyżowania z ul. Grunwaldzka do ul. Moniuszki).

Także dziś (18 lipca) od godz. 12.30 do godz. 16, w związku z zaplanowaną próbą, zamknięty dla ruchu będzie Plac Farny i przyległe ulice.