Utrudnienia w ruchu w związku z 32. Rzeszowskim Rajdem Samochodowym

10 sierpnia

11 sierpnia

Wyścig odbędzie się w okolicach Lubeni. Trasa jaką będą przejeżdżać zawodnicy, będzie zamknięta dla ruchu w godz. od 12.40 do 20.45.

Przebieg odcinka - Początek- na drodze gminnej 108608R w rejonie Urzędu Gminy w Lubeni - w kierunku miejscowości Siedliska, następnie skręt w prawo, w drogę gminną 108604R (w rejonie kościoła) do drogi gminnej 108620R przysiółek Gwoździec, następnie drogą gminną 108620R do drogi 108608R przejazd przez start (początek pętli), następnie drogą gminną 108604R do przysiółka Księży Lasek skręt w lewo w kierunku Siedliska Cmentarz, dalej drogą gminną nr 108605R przez Broniakówkę do drogi gminnej 108604R do przysiółka Liszowiec i dalej drogą gminną nr 108604R do drogi 108606R skręt w lewo do przysiółka Okop, Wjazd na drogę gminną nr 108611R przysiółek Czeczyki - Koniec Odcinka