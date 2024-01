Tragedia przed szpitalem w Rzeszowie. Mężczyzna zmarł na oczach ratowników

- Nie mogę uwierzyć w to, że nikt nie chciał mu udzielić pomocy. Choć pogodziłam się z odejściem taty, nie pragnę, by ktokolwiek musiał przejść przez taki sam ból, jak ja. Nawet tuż przed opuszczeniem szpitala, dzwonił do mnie, prosząc o przygotowanie dla niego gołąbków i krokietów. Tak się cieszył, że wróci do domu – mówi Aneta Drozd.