Te kwiaty sprzedawały się bardzo dobrze. Tego roku przegrały z koronawirusem: "Zostajemy pozostawieni sami sobie, a klientów coraz mniej"

- Sytuacja, w której znaleźliśmy się jest bardzo trudna. Nie ma możliwości zatrzymania produkcji. Kwiaty za sprawą słonecznych dni zaczęły kwitnąć intensywnie. Stąd szukamy nowych dróg dotarcia do klientów zarówno indywidualnych jak i hurtowników - opowiada Jan Chmieliński. - Bardzo spadła nam sprzedaż na giełdzie PTHW, a to jest duży problem. Mamy kredyty zaciągnięte do spłaty i różne opłaty związane z prowadzeniem gospodarstwa. Miał na opał dostajemy na kredyt od sprzedawców opału. Ci ufają nam, że będziemy wypłacalni i niedługo im zapłacimy za miał potrzebny już na teraz. Ciągle zdarzają się mroźne noce i opał jest potrzebny. To co jest przewidziane w tarczy antykryzysowej dla rolników, czyli nas m.in. zwolnienie z KRUS, to kropla w morzu wydatków. Zostajemy pozostawieni sami sobie, a klientów coraz mniej.