Sprinter Resovii, Albert Komański: To był mój najlepszy rok, choć nie był idealny

"Liczę na to, że drugi raz w mojej karierze nie pojawi się już tak nieudany występ na docelowej imprezie. To skaza na tym sezonie" - podkreślił sprinter.

"Owocnie przepracowaliśmy obóz z trenerem kadry. Mam nadzieję, że to +odda+ w sezonie halowym. Oczekiwania są wysokie. To będzie przedsmak tego, co czeka nas w sezonie letnim, czyli mistrzostwa świata sztafet, mistrzostwa Europy i igrzyska olimpijskie. Ten sezon będzie naprawdę bardzo długi i ciężki. Mam nadzieję, że praca, którą wykonaliśmy w Portugalii, da owoce już w lutym. Wybieraliśmy się ze znajomymi do sąsiednich miast czy na plażę, więc była też możliwość, by odpoczęła głowa. Szczególne wrażenie zrobiły na mnie klify w Albufeirze. Coś podobnego widziałem pierwszy raz w życiu. Było tam zjawiskowo. Poza tym trafiła nam się dobra pogoda. Odpoczęliśmy od polskiego zimna o tej porze roku" - zaznaczył lekkoatleta.

"Trochę inaczej podejdziemy z trenerem do przygotowań, bo terminarz startów będzie zupełnie inny niż w 2023 roku, gdy impreza docelowa była pod koniec sierpnia. Teraz już w maju zaczniemy od szybkiego biegania. Czerwiec będzie bardzo intensywny. W lipcu czeka nas krótka przerwa, a potem igrzyska olimpijskie. Cały rok będzie na pełnych obrotach i trzeba będzie się na to nastawić. W marcu jedziemy do RPA, a w kwietniu do Miami. Jednak dopiero po halowych mistrzostwach Polski i świata okaże się, kto pojedzie na te zgrupowania, bo trener kadry będzie budował skład" - oznajmił lekkoatleta.

"To najprostsza droga do igrzysk, ponieważ kwalifikacje wywalczy 14 najlepszych z 32 startujących sztafet. To spora szansa, żeby się tam dostać" - podkreślił.

"Liczymy z trenerem na walkę o pozycje medalowe w mistrzostwach Europy. To byłoby spełnienie moich marzeń. Natomiast na igrzyska olimpijskie najpierw muszę się zakwalifikować. Najlepiej byłoby się tam dostać wypełniając minimum niż z rankingu, ale o to może być trudno. Zależy mi na występie w sztafecie 4x100 m, zarówno w MŚ w tej specjalności, ME i igrzyskach" - tłumaczył.

Na pytanie, czy ważniejsze są dla niego ME, czy igrzyska, Komański odparł: "Obie imprezy są od siebie na tyle oddalone, że mam nadzieję, iż uda się przygotować dwa szczyty formy. Jednak mimo wszystko dla każdego sportowca najważniejsze są igrzyska. Nie można traktować ich drugorzędnie. Wcześniej jednak będę myślał głównie o ME, do czerwca to będzie mój priorytet".

Pochodzący z Podkarpacia Komański pierwszy raz w zawodach lekkoatletycznych wystąpił w wieku 13 lat. Dekadę zajęło mu, by stać się jednym z czołowych polskich sprinterów.