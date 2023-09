„Skarby Franciszka Kotuli” – zeszyt edukacyjny dla dzieci i młodzieży

„Skarby Franciszka Kotuli” to kreatywny zeszyt muzealny stworzony i zilustrowany przez Monikę Michaluk, autorkę publikacji dla dzieci, wystaw i projektów edukacyjnych. To dobra propozycja rodzinnej rozrywki dla tych, którzy cenią sobie zabawy i opowiastki związane z dawnym rzemiosłem i surowcami naturalnymi, bo to właśnie z nich wykonana

jest większość eksponatów rzeszowskiego Muzeum Etnograficznego. Podróżując po świecie muzealnych kolekcji, dzieci dowiedzą się ciekawostek związanych z praktykami wytwórczymi, które warto znać, by móc na nowo odkryć wartość codziennych przedmiotów użytkowych. „Skarby Franciszka Kotuli” adresowane są nie tylko do lokalnych odbiorców. Wydawnictwo z pewnością zainteresuje również turystów i pasjonatów regionu.

Dochód ze sprzedaży zeszytu „Skarby Franciszka Kotuli” w całości zostanie przekazany na prace związane z konserwacją, ochroną i powiększeniem kolekcji Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie.