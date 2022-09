Wystawa „Nie tylko szkolne bryki i wybryki” w Wypożyczalni Muzycznej. Warto się wybrać! OPRAC.: Urszula Sobol

Wypożyczalnia Muzyczna, przy ulicy Żeromskiego 2 w Rzeszowie zaprasza do obejrzenie ciekawej wystawy przygotowanej na odbywającą się we wrześniu jubileuszową 30. edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, w tym roku realizowaną pod hasłem „Połączeni dziedzictwem”. „Nie tylko szkolne bryki i wybryki” – to wystawa pamiątek z przeszłości szkolnictwa polskiego. Wystawa czynna do 30 września. Wstęp wolny.