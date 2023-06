Siedem osób rannych na drogach podczas minionego długiego weekendu

Od środy do niedzieli, rzeszowscy policjanci prowadzili akcję pod nazwą "Boże Ciało". Priorytetem ich działań było zapewnienie bezpieczeństwa podróżującym drogami Rzeszowa i powiatu. Na drogi wyjechało więcej patroli oznakowanych oraz radiowozów nieoznakowanych, wyposażonych w wideo rejestratory. Mundurowi szczególną uwagę zwracali na kierowców, którzy ignorowali przepisy ruchu drogowego - przekraczali dopuszczalną prędkości, wyprzedzali w miejscach niedozwolonych i nie korzystali z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy. Nie mieli pobłażania dla kierowców, którzy zdecydowali się kierować, pomimo wypitego alkoholu.

W trakcie pięciu dni długiego weekendu doszło do 5 wypadków, w których rannych zostało 7 osób. Do dwóch z nich doszło w środę i w czwartek, do jednego w piątek. Policjanci ujawnili jednego nietrzeźwego kierującego oraz jednego, który prowadził pojazd, pomimo wydania decyzji o cofnięciu uprawnień. Trzech innych straciło prawo jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym powyżej 50 km/h.