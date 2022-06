Sezon kąpielowy na rzeszowskiej Żwirowi i basenach ROSiR rusza w najbliższą sobotę. Skończyło się tanie pływanie

Odkryte kąpielisko przy ul. Pułaskiego czynne będzie w godzinach 9-19 i za bilet normalny w tym czasie trzeba będzie zapłacić 22 zł. Ulgowy ma kosztować 15 zł. Nieco taniej zapłacimy po godz. 17 wtedy bilet normalny będzie kosztował 15 zł zaś ulgowy 10 zł.

Urząd miasta informuje, że prawo do biletów ulgowych przysługuje: uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studentom do 25 roku życia, emerytom i rencistą, osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności wraz z opiekunem za okazaniem legitymacji. Dzieci do lat 3 mogą z basu korzystać bezpłatnie.