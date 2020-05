Rzeszowskie baseny i Żwirownia: kiedy otwarcie i jakie będą zasady wejścia? Czy miasto jest na to gotowe?

Rząd zdecydował, że od 6 czerwca otworzyć można już baseny i kąpieliska. Urząd miasta deklaruje, że wszystko jest gotowe. Jakie będą obostrzenia związane z basenami?

Już w maju dyrektor Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Janusz Makar, mówił nam, że baseny będą gotowe do otwarcia pod koniec miesiąca. 27 maja rząd zdjął kolejne obostrzenia, tym razem dotyczyły one klubów fitness, siłowni i właśnie basenów. Mogą być one ponownie otwarte już od 6 czerwca. Czy miasto zdążyło z przygotowaniami? - Wszystko jest gotowe, od 6 czerwca baseny ruszą - powiedziałą nam Agnieszka Siwak - Krzywonos z biura prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Wszystkie baseny ROSiR były gotowe już nieco wcześniej. Jak pisaliśmy ok. tygodnia temu, na krytych pływalniach odbyły się remonty, które w normalnych warunkach byłyby zaplanowane dopiero na lato. Również odkryty basen przy ul. Jałowego przeszedł przygotowania. Z niecek spuszczono wodę która została na zimę, wyczyszczono zbiorniki przelewowe, instalacje technologiczne. Napełniono również jedną z niecek, żeby "nie dać się zaskoczyć" decyzji rządu. Jak widać, była to słuszna decyzja, bo 6 czerwca jest za nieco ponad tydzień, a prace konserwacyjne to kwestia tygodni przygotowań.

Basenów Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest 4, są to: Pływalnia Kryta "KARPIK" przy Solarza

Pływalnia Kryta "MUSZELKA" przy Starzyńskiego

Pływalnia Kryta ROSiR przy Jałowego

Pływalnia Kryta "DELFIN" przy Rejtana Póki co miasto nie przewiduje żadnych zmian w cenach biletów, dlatego zostanie jak w zeszłym roku: za normalny trzeba będzie zapłacić 12 zł, ulgowy to koszt 8 zł. Na basen w maseczkach? Póki co rząd nie podał żadnych zaleceń sanitarnych dotyczących basenów. W Internecie można jednak znaleźć informacje o tym, że w jednym torze pływackim będzie mogła przebywać tylko jedna osoba. Rodzą się też pytania o to, czy trzeba będzie mieć na sobie maski. Również z nieoficjalnych źródeł wiemy, że najprawdopodobniej zostaną one w szatniach. Rząd wspominał jednak o zaostrzonym rygorze sanitarnym.

- Przed nami nowa rzeczywistość, w której musimy się nauczyć żyć. Mam tę nadzieję że przy odpowiedniej dyscyplinie będziemy mogli szybko wrócić do normalności. Trzymajmy się jednak zasad, ta walka wciąż trwa

- mówił premier Mateusz Morawiecki.

