Rzeszów będzie miał nowe autobusy zeroemisyjne. Miasto myśli też o zakupie pojazdów wodorowych

Dziś podpisana została umowa na dostarczenie autobusów oraz sześciu ładowarek, które będą zamontowane na zajezdni przy ul. Lubelskiej.

Nowe Solarisy przyjadą do Rzeszowa jesienią tego roku. Koszt tej inwestycji to nieco ponad 20,6 mln zł. 70 procent tej kwoty to dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Solaris dostarczy miastu sześć nowych, niskopodłogowych, jednoczłonowych autobusów o długości ok. 9,3 m, zasilanych energią elektryczną. Pojazdy będą w pełni wyposażone w zestawy elektroniki pokładowej, w tym w biletomaty mobilne. Będą na swój pokład mogły zabrać do 65 pasażerów. Ładowarki mają zostać zamontowane do 18 września 2023 r., natomiast autobusy mają dotrzeć do Rzeszowa do 16 października 2023 r.

Obecnie tabor rzeszowskiej komunikacji liczy 223 pojazdy, w tym 10 elektrycznych.