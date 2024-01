Rzeszowska drużyna wygrała jedenaście spotkań, ma na koncie 30 oczek; jest trzecia w tabeli, ale depcze jej po piętach Warta Zawiercie. Resoviacy zapewnili już sobie start w ćwierćfinale Pucharu Polski, która to premia przeznaczona jest dla sześciu najlepszych drużyn PlusLigi na półmetku fazy zasadniczej, ale chce być jak najwyżej. Czołowa czwórka PlusLigi w losowaniu ćwierćfinału PP będzie rozstawiona. Zresztą, trzeba gromadzić punkty, aby być jak najwyżej w tabeli przed fazą play-off. Lublinianie, którym w tamtym sezonie do zakwalifikowania się do play-offów zabrakło jednego punktu, teraz nie dopuszczają myśli, aby ich w czołowej ósemce miało nie być. Podopieczni włoskiego trenera Massimo Bottiego marzą także o grze w Pucharze Polski, ale aby potrzymać swoje szanse muszą dziś wygrać na Podpromiu. Resoviacy przed własną publicznością na porażkę sobie raczej nie pozwolą. Nasi zawodnikom mimo wygrania dziewięciu meczów z rzędu, zwycięstwa wcale się nie znudziły.

- Będzie to na pewno fajne widowisko, ponieważ Resovia i my w tym sezonie gramy dobrze. Chcemy przed rzeszowską publicznością pokazać się z jak najlepszej strony. Mam nadzieję, że tak będzie, bo wiele razy w tym sezonie pokazywaliśmy dobrą grę, choć zdarzały nam się także słabsze mecze jak ostatni z Częstochową, który zdecydowanie nam nie wyszedł - mówi Marcin Komenda, kapitan lubelskiej drużyny, były gracz Resovii. - Liczę na to, że w Rzeszowie rozegramy jeden z lepszych meczów. Jeżeli my zagramy dobrze, Resovia jest świetnym zespołem, więc na pewno też zagra dobrze, będzie to ciekawe widowisko. Fajnie by było znaleźć się w Pucharze Polski. Całą rundę graliśmy z myślą, aby ten upragniony awans wywalczyć. Każdy punkt jest na wagę złota, bo między piątym i dziewiątym zespołem jest duży ścisk- kończy rozgrywający teamu z Lublina.

W dniu meczowym bilety będą dostępne w sklepiku klubowym w hali Podpromie od godziny 19. Mecz pokaże stacja Polsat Sport.