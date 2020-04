Remont dworca PKP w Rzeszowie. Trwają prace nad ostatnim peronem [ZDJĘCIA]

Izolacja na instagramie. Rzeszowianie w swoich domach [ZDJĘCIA]

Zamknięci w domach z powodu koronawirusa, w izolacji od rodziny i przyjaciół. Tak mija nam już miesiąc. W nasze życia wkracza nuda i... social media. To własnie na instagramie i Tic Tocku pokazujemy, jak spędzamy czas w czterech ścianach. My przyjrzeliśmy się temu, jak robią to r...