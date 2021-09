Rekord oddanej krwi. Udana akcja krwiodawstwa rzeszowskiej "Solidarności"

W tym roku dodatkowo można było oddawać drogocenną krew w krwiobusach RCKiK. Było to możliwe dzięki współpracy z OSP Czudec i OSP Harta, Fundacją na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej i Domem Kultury „Sokół” w Strzyżowie oraz wolontariuszką Joanną Procak.

- Bardzo dziękujemy Krwiodawcom. Wszyscy, którzy włączają się w akcję charytatywną „Sierpień Miesiącem Honorowego Krwiodawstwa NSZZ Solidarność”, budują wspaniały pomnik naszego rodaka Jana Pawła II, wypełniając Jego testament zawarty w słowach: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” - czytamy w komunikacie Regionu Rzeszowskiego NSZZ „Solidarność”