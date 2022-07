Raport: Miasta dla rowerzystów 2022. Rzeszów z gęstą siecią dróg rowerowych, ale bez funkcjonowania systemu publicznych rowerów miejskich

Wyniki raportu pokazują, że stolica województwa podkarpackiego bardzo poważnie podchodzi do tematu rozbudowy infrastruktury rowerowej. Stosunek długości dróg rowerowych względem wszystkich publicznych wynosi aż 47%. To najwięcej spośród pozostałych 19 miast poddanych analizie. Na pochwałę zasługuje również duży odsetek budżetu (0,71%), które władze Rzeszowa postanowiły przeznaczyć w 2021 roku na realizację rowerowych projektów. Powoli, ale sukcesywnie rozrastają się drogi przeznaczone dla cyklistów. Maleje za to liczba wypadków z ich udziałem, choć w porównaniu do innych metropolii, przelicznik na 1000 mieszkańców nie jest zadowalający – wynosi 0,58.

Niewątpliwie piętą Achillesa metropolii jest obecnie brak funkcjonowania systemu publicznych rowerów miejskich. Władze pracują jednak nad tym, by to zmienić i przywrócić jego działalność. Z pewnością wpłynie to pozytywnie na ograniczenie ruchu samochodowego, a tym samym na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, z którymi borykają się tereny zurbanizowane.

Szczegółowe wyniki raportu zostały opublikowane tutaj