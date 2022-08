PRz Racing Team na zawodach Formuły Student Czech Republic

Podczas zawodów Formuła Student Czech Republic zespół PRz Racing Team osiągnął dobre wyniki zarówno na torze, jak i w konkurencjach statycznych, tj.: 5. miejsce w Business Plan Presentation, 6. miejsce w głównym wyścigu wytrzymałościowym Endurance, 6. miejsce w konkurencji Przyspieszenie Acceleration. Uzyskane wyniki przyniosły 5. miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów.

Formuła Student Czech Republic była również okazją do zaprezentowania na torze możliwości nowego bolidu PRz Racing Team - PMT-04. Szczegóły tej konstrukcji prezentuje film Rollout PMT-04.

Już za dwa tygodnie zespół wybiera się na kolejne, najbardziej prestiżowe zawody w Europie, czyli Formula Student Germany.

PRz Racing Team jako Studenckie Koło Naukowe na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej funkcjonuje od 2013 r. Opiekunem koła jest dr inż. Piotr Strojny. PRz Racing Team zrzesza studentów wszystkich wydziałów, umożliwiając im realizowanie swoich zainteresowań. Zespół wyścigowy co roku przygotowuje się do interdyscyplinarnych zawodów międzynarodowych Formuła Student odbywających się na torach F1. Zespoły z całego świata sprawdzają się w konkurencjach statycznych, prezentując cały projekt od strony technicznej, finansowej oraz przedsiębiorczej oraz w konkurencjach dynamicznych, gdzie bolidy klasy Formuła Student są sprawdzane na torze. Od początku swojej działalności zespół zbudował trzy autorskie konstrukcje bolidów wyścigowych. Wystartowały one dotychczas w ośmiu europejskich edycjach zawodów, m.in. na torach Wielkiej Brytanii, Włoch, Węgier, Holandii czy Hiszpanii, oraz w amerykańskiej edycji zawodów online. Każdy kolejny bolid ma za zadanie podnieść wiedzę i kompetencje, co przekłada się na zwiększenie zaawansowania technologicznego.