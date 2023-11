Prezydent Konrad Fijołek będzie interweniował w ministerstwie w sprawie Pomnika Czynu Rewolucyjnego

Podczas dyskusji padły wyłącznie komplementy pod adresem autora pomnika i jego dzieła, nawet stwierdzenie, że gdyby Konieczny nie pracował w PRL, to byłby „drugim Mitorajem”.

Do Rzeszowa został zaproszony historyk sztuki, profesor KUL Lechosław Jan Lameński.

- Uważam rzeszowski pomnik Mariana Koniecznego za jedno z jego najlepszych dzieł. Łączy on elementy architektoniczne z rzeźbiarskimi, co stało się stałym elementem wielkich pomnikowych realizacji w czasach PRL, zwłaszcza w dekadzie lat 60. i początku lat 70. Jest to bardzo interesujące dzieło, przejawiają się w nim echa rzeźby zarówno XIX wieku, jak i pierwszej połowy XX wieku - powiedział profesor.