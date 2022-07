Porzucane pojazdy szpecą obraz miejskich ulic i parkingów w Rzeszowie

Cztery koła jeszcze ma, ale dwa, to już „flaki”. Wybita boczna szyba, pęknięta przednia, wnętrze „wybebeszone” z elektroniki, po samochodowym radio zostały tylko kable. Na zniszczonych siedzeniach i na podłodze pełno śmieci, tablic rejestracyjnych brak. To jeden kolejki parkujących na tej drodze samochodów, ale ten jest wyjątkowy. Choćby przez to, że otaczają go wyrastające ze szczelin pomiędzy kostką brukową sporej wysokości chwasty. To też znak, jak długo wóz nie ruszył z miejsca.

- Znalazłem go przez przypadek, zgłosiłem Straży Miejskiej, że coś takiego tu stoi i że może wypadałoby odnaleźć właściciela i zmusić do usunięcia wraku. Albo niech służby miejskie uwolnią przestrzeń od tego czegoś. Strażnicy pojechali na miejsce, po czym otrzymałem od nich informację zwrotną: wrak – i owszem - stoi, ale jest problem natury formalnej. Bo wprawdzie stoi na drodze gminnej, ale droga ma status drogi wewnętrznej i nie mogą go ruszyć. Gdyby stał na drodze o statusie publicznym, sytuacja byłaby inna – alarmuje jeden z naszych Czytelników.