Ponad 10 tys. zł zebrano podczas akcji pomocy „Styczeń z Kolędą – Rzeszowski Dom Kultury dla Julii”

Powracający „Styczeń z Kolędą” był cyklem koncertów charytatywnych, któremu ponownie towarzyszyła szeroka akcja pomocy mająca na celu wsparcie potrzebującej osoby. Bohaterką tegorocznej edycji była 4-letnia Julia z Rzeszowa, która urodziła się z bardzo rzadkim zespołem wad genetycznych – zespołem Larsena. Ze względu na bardzo dużą skoliozę kręgosłupa dziewczynki zaczął on naciskać na klatkę piersiową, co może doprowadzić do stanu zagrożenia życia poprzez utrudnione oddychanie.

Fot. RDK

Tegoroczna akcja pomocy „Rzeszowski Dom Kultury dla Julii” trwała od 13 stycznia do 28 stycznia 2024 roku. Była prowadzona podczas cyklu sześciu koncertów, w trakcie których w wybranych domach kultury i kościołach zlokalizowanych na terenie całego miasta odbyło się międzypokoleniowe kolędowanie pracowników i uczestników zajęć Rzeszowskiego Domu Kultury, zaproszonych gości specjalnych oraz zgromadzonej na wydarzeniach publiczności.

Fot. RDK

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu mieszkańców Rzeszowa zebrana została kwota pieniężna w wysokości 10 187,74 zł, która w całości przeznaczona zostanie na leczenie operacyjne kręgosłupa w USA oraz rehabilitację dziewczynki.