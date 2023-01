Akcja charytatywna na rzecz chorej na SMA Poli Matuszek z Białoboków połączona z dniem otwartym Szkoły Tańca Shantel w Rzeszowie

SMA to ciężka rzadka choroba, w której z powodu wady genetycznej stopniowo obumierają neurony w rdzeniu kręgowym odpowiadające za skurcze i rozkurcze mięśni. Brak impulsów nerwowych sprawia, że mięśnie szkieletowe nie są pobudzane, słabną i stopniowo zanikają, co może prowadzić do częściowego albo całkowitego paraliżu. Sposobem na leczenie tej choroby u Poli jest terapia genowa, lecz jest koszt jest ogromny gdyż wynosi 9 milionów, dotychczas udało się zebrać ponad 7 milionów zł, jednak brakująca kwota to wciąż ok 2 miliony.

Udział w dniu otwartym rzeszowskiej szkoły tańca Shantel, to nie tylko możliwość wsparcia tej szczytnej akcji charytatywnej, ale także sposobność poznania różnorodnych trendów tanecznych.

Jak informuje Alicja Geroń – Sierżęga – właściciela szkoły, a zarazem choreograf i dyplomowana instruktorka tańca z 25 letnim doświadczeniem oraz sędzia na przeglądach tanecznych, taniec to świetna przygoda, sposób na relaks oraz samopoczucie i ładną sylwetkę.