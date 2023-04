„Pomost International” powraca. Trwają zapisy na jubileuszową edycję wakacyjnego kursu językowego oprac. Beata Terczyńska

Zajęcia z native speakerami, ciekawi ludzi i wieloletnia tradycja to główne atuty powracającego do Rzeszowa Kursu Języka Angielskiego i Kultury Amerykańskiej „Pomost International”, który odbędzie się w dniach 10 – 22 lipca w Zespole Szkół Gospodarczych w Rzeszowie. Kurs poprowadzi grupa amerykańskich wolontariuszy z partnerskiego miasta Buffalo. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są do 30 maja.