UNICEF doposażył rzeszowskie szkoły i przedszkola w sprzęt sportowy

35 rzeszowskich szkół i przedszkoli otrzymało skrzynie ze sprzętem sportowym i rekreacyjnym. W każdej ze skrzyń znajduje się 26 elementów. Są tu m.in. piłki do koszykówki, siatkówki, do piłki nożnej, piłki plażowe, skakanki, gwizdki, taśmy miernicze, kule do rzucania, gry planszowe, przewodniki dla dzieci z niepełnosprawnością i podręczniki.

Zestawy sportowe otrzymały: Szkoły Podstawowe nr 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, Zespoły Szkolno-Przedszkolne nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, I LO, VIII LO, IX LO, Zespół Szkół Gospodarczych, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół Sportowych.

Głównym celem współpracy Miasta i UNICEF jest wsparcie i integracja dzieci i młodzieży.