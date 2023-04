Policjanci podsumowali okres świąteczny na drogach Rzeszowa i powiatu. Było w miarę spokojnie

W piątek nie doszło do żadnego wypadku, ale do 14 kolizji. W tym dniu funkcjonariusze uniemożliwili dalszą jazdę 3 nietrzeźwym kierowcom.

W sobotę na terenie Rzeszowa doszło do jednego wypadku, w którym ucierpiała 83-letnia piesza. Mundurowi odnotowali dwie kolizje i wyeliminowani z ruchu dwóch kierujących na podwójnym gazie. Na drogach powiatu było o wiele spokojniej. Odnotowano kolizję i jednego nietrzeźwego kierującego.

W Niedzielę Wielkanocną doszło do wypadku w Łubnie. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 44-letnia kierująca volkswagenem, jadąc w kierunku przysiółka Łazy, na łuku drogi w prawo, po najechaniu na tłustą plamę straciła panowanie nad kierowanym pojazdem i wjechała w drzewo. W wyniku zdarzenia kierująca pojazdem oraz jego 20-letnia pasażerka z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitali w Rzeszowie i Brzozowie. Tego dnia doszło także do 4 kolizji. Wpadł jeden nietrzeźwy kierujący.

W ostatni dzień świąt funkcjonariusze odnotowali jeden wypadek w Boguchwale. Jak wstępnie ustalili mundurowi, 21-letnia kierująca toyotą jadąc w kierunku Rzeszowa, nie zachowała bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i najechała na tył forda. W wyniku zdarzenia jego 45-letni kierujący doznał obrażeń ciała i karetką pogotowia został przewieziony do szpitala. W tym dniu policjanci odnotowali 6 kolizji drogowych.