Połączenie Błogosławionej Karoliny z Dynowską i Czudecką jest już na ukończeniu

Około 400-metrowa droga będzie przedłużeniem ul. Odrzykońskiej i znacznie ułatwi dojazd do bloków mieszkalnych, które powstały w rejonie Dynowskiej i Czudeckiej. W tej chwili mieszkający tam rzeszowianie mogą korzystać jedynie z ul. Wołyńskiej.

Będzie to również dodatkowa droga do budynku Szkoły Podstawowej nr 18, a to również ułatwi poruszanie się w tej okolicy.

Nowa ulica będzie miała 6 m szerokości, chodniki po obu stronach i ścieżkę rowerową. Powstają też zatoki postojowe, kanalizacja deszczowa i oświetlenie.

Wykonaniem inwestycji zajmuje się firma Strabag. Warte 6 375 074,66 złotych zadanie ma być ukończone wczesną jesienią, najprawdopodobniej już końcem września.