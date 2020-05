PODR w Boguchwale uruchomił Podkarpacki e-bazarek. Produkty od rolników z Podkarpacia kupisz w internecie

Świeże i zdrowe produkty prosto od podkarpackich rolników, owoce i warzywa, sery, miód i wiele innych artykułów znajdziemy na stronie Podkarpacki e-bazarek, którą uruchomił Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Serwis Podkarpacki e-bazarek to odpowiedź PODR-u w Boguchwale na kryzys, którego wszyscy doświadczamy. - Podkarpacki e-bazarek to inicjatywa Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - tłumaczy Robert Pieszczoch, dyrektor PODR w Boguchwale. - Skąd taki pomysł? Widzimy, co się dzieje w dobie pandemii. Wielu podkarpackich rolników z dnia na dzień straciło rynki zbytu przez to, że zostały zamknięte bazary. Widzieliśmy też olbrzymie kolejki pod sklepami. Doszliśmy więc do wniosku, że trzeba pomóc rolnikom w sprzedaży, ale też pomóc konsumentom w szybkim kupnie dobrej, zdrowej żywności. Niejednokrotnie było tak, że mieszkając w mieście, ktoś nie wiedział, że bardzo blisko siebie ma wspaniałe wędliny, sery czy inne wyroby - dodaje dyrektor Pieszczoch.

Podkarpacki e-bazarek to możliwość tworzenia krótkich łańcuchów dostaw pomiędzy producentami a konsumentami. To również doskonała bezpłatna promocja podkarpackich rolników, producentów regionalnej i ekologicznej żywności, usługodawców, twórców rękodzieła oraz kół gospodyń wiejskich.

Na Podkarpackim e-bazarku swoje produkty może wystawiać każdy producent rolny. Po wejściu do serwisu, w lewym górnym rogu jest przycisk „dodaj ogłoszenie”. Po kliknięciu na niego, rolnik zostaje przekierowany do okna rejestracji. Tam musi podać swoje dane, a w późniejszym etapie zamieścić ogłoszenie.

e-bazarek jest całkowicie darmowy: rolnik nie zapłaci ani złotówki za dodanie i promowanie swojego ogłoszenia. Również cena, która widnieje na stronie, jest dokładnie taka, jaką ustalił producent. Nie obowiązują tu żadne marże, a pieniądze trafiają prosto do rolnika.

Jeśli chodzi o dokonywanie zakupu, to w każdym ogłoszeniu znajdziemy numer telefonu do zamieszczającego i tym sposobem ustalamy wszystkie szczegóły zakupów. Jeśli jednak nie uda nam się zadzwonić bezpośrednio do sprzedawcy, można skontaktować się z konsultantem PODR, który zamówi produkty za nas, kiedy tylko będzie to możliwe.

Na Podkarpackim e-bazarku kupimy niemal wszystko, co przychodzi do głowy, kiedy myślimy o rolnictwie. Warzywa, owoce, miód, sery, zboża, wędliny, przetwory, nabiał, napoje, sadzonki, a nawet gotowe dania, jak pierogi ruskie. Do tego dochodzą wypieki i świeże pieczywo od kół gospodyń wiejskich, usługi rolnicze, jak np. koszenie łąk, czy nauka jazdy konnej, rękodzieło, a nawet maszyny rolnicze.

Partnerami Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w tym przedsięwzięciu są m.in. Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacka Izba Rolnicza, Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego, a także lokalne media. Podkarpacki e-bazarek znajdziesz TUTAJ