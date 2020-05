Jarmark Święta Paniagi przeniesiony do internetu. W ofercie wyroby rękodzieła, produkty spożywcze

Jarmark regionalnych produktów to wieloletnia, coroczna tradycja Święta Paniagi - czytamy na stronie Estrady Rzeszowskiej. - To możliwość dla rękodzielników i lokalnych wytwórców zaprezentowania swoich wyrobów szerokiemu gronu odbiorców, a dla konsumentów - wybór i zakup produktów najwyższej jakości, często niedostępnych na co dzień w sklepach.

Jako że w tym roku jarmark nie odbył się w tradycyjnej formie, dlatego Estrada rzeszowska zaproponowała wirtualny jarmark Święta Paniagi, na którym wystawcy mogą prezentować swoje towary! Właśnie dziś jarmark wystartował.