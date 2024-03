PGE Skra Bełchatów vs Asseco Resovia: Czy Rzeszowianie powtórzą grę jak w Stambule?

- Skupiliśmy się na tym, żeby trochę odpocząć i przygotować się do tego spotkania, żeby wyjść z trochę większą pewnością siebie i spokojem. Rzeszów ogólnie ma bardzo dobrych zawodników. U każdego może być tak, że wypadnie jego dzień konia i może zagrać naprawdę bardzo dobrą siatkówkę, dlatego musimy się ze sztabem przygotować na to, żeby tych zawodników podtrzymać, żeby nie weszli na swój rytm gry. Cele mam takie, żeby razem z drużyną zagrać jak najlepiej i wygrać to spotkanie – powiedział klubowym mediom Mateusz Poręba, środkowy Skry.