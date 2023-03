Oszukiwali na "ofertę pracy". Zatrzymała ich rzeszowska policja

Początkiem marca, w rejonie dworca autobusowego, mieszkaniec Rzeszowa został zaczepiony przez dwóch nieznajomych mężczyzn, którzy zaoferowali mu pracę. Ponieważ 55-latek był zainteresowany ofertą, zaprowadzili go do zaparkowanego nieopodal samochodu, w którym był jeszcze jeden mężczyzna. Wszyscy trzej zaproponowali mu pracę. W tym celu mężczyzna miał zaopatrzyć się w sprzęt elektroniczny. Następnie poinstruowali 55-latka, co ma mówić, aby w pobliskim sklepie, zakupić na raty potrzebny sprzęt, który będzie mu niezbędny do prowadzenia interesu.

Jeden z mężczyzn wraz z mieszkańcem Rzeszowa poszli do sklepu. Tam 55-latek zakupił na raty dwa telefony komórkowe i komputer. Po wyjściu ze sklepu, cała czwórka wsiadła do samochodu i wspólnie pojechali na stację benzynową. Mężczyźni umówili się między sobą, że spotkają się tego samego dnia w godzinach popołudniowych w rejonie dworca autobusowego. Zakupiony na raty sprzęt, mężczyzna pozostał w samochodzie. Rzeszowianin oczekiwał w umówionym miejscu na mężczyzn, ale do spotkania nie doszło. Gdy zorientował się, że został oszukany zgłosił się na komisariat na Nowym Mieście.