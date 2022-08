Odkryte baseny w Rzeszowie cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców

Sezon kąpielowy ruszył w tym roku na basenach ROSiR 11 czerwca. Do niedzieli mieszkańcy kupili na nie 71 869 biletów wstępu. Słoneczna pogoda i bardzo wysokie temperatury sprzyjają wysokiej frekwencji.

- Baseny będą czynne do 4 września. O poniedziałku (22 sierpnia) zapraszamy na nie jednak do godz. 19, a nie jak wcześniej, do godz. 20. Zmiana jest podyktowana coraz krótszym dniem. Słońce zachodzi szybciej, przez co w godzinach wieczornych ratownicy mają utrudnioną obserwację basenów – wyjaśnia Adrian Rudawski, dyrektor Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.