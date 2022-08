Noc spadających gwiazd! Perseidy 2022. Gdzie najlepiej oglądać niebo w Rzeszowie i okolicy? Barbara Galas

To już w najbliższą noc z 12 na 13 sierpnia nastąpi szczyt aktywności Perseidów na naszym niebie. Niestety zbiega się to z pełnią Księżyca, co może utrudnić obserwowanie deszczu meteorów. Jego blask ograniczy widoczność liczbę spadających gwiazd.