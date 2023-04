Mobilny aparat do radiografii trafił do Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie

Mobilne RTG, to urządzenie przeznaczone do wykonywania radiografii przyłóżkowej, które z łatwością można przemieścić z jednego do drugiego miejsca. Umożliwia wykonanie badania radiologicznego przy łóżku pacjenta w sali szpitalnej czy w innym pomieszczeniu. Doskonale sprawdza się na oddziałach ratunkowych oraz salach operacyjnych.

– Badanie RTG najczęściej przeprowadza się w specjalnie przeznaczonych do tego pomieszczeniach, tłumaczy dr n. med. Wojciech Kądziołka, pełnomocnik dyrektora ds. PCChP.

– Jednak nie zawsze są warunki, aby przetransportować tam osobę diagnozowaną. W takich sytuacjach najczęściej wykorzystuje się RTG przyłóżkowe, które najlepiej sprawdza się w badaniach radiologicznych płuc czy śródoperacyjnych. Podczas badania RTG, chory pozostaje w swoim łóżku-dodaje.

Przyłóżkowe RTG zostało zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwiało wykonanie badania rentgenowskiego chorym, którzy z różnych przyczyn nie mogą mieć zrobionych zdjęć RTG w Pracowni Radiologicznej. Działa na podobnej zasadzie jak stacjonarne RTG, czyli wiązka promieni rentgenowskich przechodząc przez ciało pacjenta ulega osłabieniu, a detektor rejestruje i różnicuje wybrany obszar, a wynik prezentowany jest w czasie rzeczywistym na ekranie monitora. Możliwe jest także przesłanie obrazu do systemu radiologicznego szpitala i udokumentowanie na płycie CD.