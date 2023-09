Mieszkańcy Rzeszowa pytają: Czy zniszczona muza wróci do Ogrodu Miejskiego im. Solidarności przy ul. Langiewicza

Pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie sprawdzali, czy jest możliwość zrekonstruowania tej rzeźby. - Jeśli tak, to zostanie ona odtworzona. O kosztach rekonstrukcji rzeźby na razie trudno mówić - informował nas wtedy Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Miasta.

O interwencję w sprawie zniszczonej rzeźby poprosiła nas mieszkanka Rzeszowa. - Minął już rok, od kiedy to gałąź uderzyła w rzeźbę i ją zniszczyła. Od tego czasu w zasadzie stoi pusty, szpecący cokół - napisała. - Oczywiście rozumiem, że rzeźby być może nie da się naprawić, ale co w takim razie stoi na przeszkodzie zakupu nowej? Czy stolicy województwa nie stać na zakup jednej rzeźby do ogrodu miejskiego?