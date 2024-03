Lewica odsłania karty: Prezentacja kandydatów na wybory samorządowe 2024 w Rzeszowie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Wśród obecnych na spotkaniu byli: Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek sejmu i współprzewodniczący Lewicy, Jacek Czerniak, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz Dorota Olko, poseł z partii Razem.

- Drogi prezydencie, popieramy twoją kandydaturę na prezydenta Rzeszowa - powiedział Czarzasty, kierując się do Konrada Fijołka. "Zrobiliśmy to trzy lata temu i to była jedna z najmądrzejszych decyzji politycznych, jaką podjęliśmy. Poparcie dla ciebie jest poparciem całej Lewicy, Partii Razem, całego klubu polskiej lewicy - dodał.