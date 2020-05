Kubanka, Kosmos, Kaprys... Rzeszowskie klimaty z lat 70., 80. [ZDJĘCIA]

Unikatowe filmy trafiły do Muzeum Podkarpackiego. Zobacz kadry

Filmy, które trafiły do Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, wyprodukowane zostały z archiwalnych zdjęć, m.in. z Powstania Warszawskiego i Katynia. To dar Stowarzyszenia Muzeum Wojska Polskiego we Francji. Nie były do tej pory prezentowane w kraju.