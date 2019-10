Krystian Herba z Rzeszowa po 10 latach znów w show TVN „Mam Talent”. Zobaczymy go w sobotnim programie

Krystian, przygotowując sie do castingu , współpracował z Agnieszką Wójcik - Dziadosz, choreografem tworzącym występy m.in. Delfiny i Bartka , zwycięzców piątej edycji show.

- Chcialem, żeby występ był zabawny. Stąd m.in. kostium, który miał nawiązywać do modelu crash testu. Ważne było, aby zgrać idealnie ruchy do muzyki, co było bardzo trudne, wymagające i kosztowało wiele pracy

- mówi wielokrotny rekordzista Guinnessa.

Co skłoniło rzeszowskiego trialowca, by po dekadzie znów przyjechać na casting do "Mam Talent"?

- 10 lat temu nie do końca byłem zadowolony ze swoich występów. Z różnych powodów - tłumaczy Krystian Herba, na co dzień nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie. - Już od dłuższego czasu chodziło mi po głowie, by wrócić. Pojawiło się kilka pomysłów, których realizacja miałaby sens jedynie w tym programie. Jeśli chodzi o charakter występów, oryginalność.