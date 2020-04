Koronawirus Rzeszów. Ksiądz z kościoła na Staromieściu w Rzeszowie przebywa w szpitalu w Łańcucie, a siedmiu jest na kwaranntanie

Pomoc dla przedsiębiorców w Rzeszowie. Czy to działa? Kto skorzysta?

Ok. 100 przedsiębiorców zwróciło się o pomoc do Urzędu Miasta Rzeszowa w związku z utratą dochodów z powodu pandemii koronawirusa. Czy to dużo? Taką możliwość ma ok. 600. Urząd miasta zapewnia, że teraz będzie łatwiej.