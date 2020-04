Koronawirus. Bez zakażeń koronawirusem w Rzeszowie i na Podkarpaciu

Kino Zorza w czasie koronawirusa. Pomóż, kup bilet już dziś

Kino Zorza w Rzeszowie bierze udział w akcji: "Wspieramy Kina Polskie". Widzowie mogą pomóc Zorzy przetrwać czas koronawirusa. Jak to zrobić? Można już dziś kupić e-bilet w cenie 13 zł na seans 2D w kinie Zorza w Rzeszowie. Jest on do wykorzystania w dowolnym czasie, po ponownym ...