Koncert „Wstanie świt” zakończył 05. Międzynarodowy Festiwal Sztuk TransMisje - Trójmorze 22

Koncert „Wstanie świt” był formą protestu przeciwko napaści Rosji na Ukrainę i wyrazem solidarności z Ukrainą. Wystąpili aktorzy Siemaszkowej i Narodowego Akademickiego Ukraińskiego Teatru Dramatycznego im. Marii Zańkowieckiej we Lwowie. Autorką scenariusza i reżyserką była Małgorzata Pruchnik – Chołka, aktorka Siemaszkowej, która zasłynęła m.in. rolą Piaf, w spektaklu Jana Szurmieja, w tymże teatrze.

Tegoroczne TransMisje programowo były w konwencji 12+1, to znaczy - 12 krajów Inicjatywy Trójmorza plus goście specjalni - artyści z Ukrainy. Zaproszono Teatr Dramatyczny im. Marii Zańkowieckiej we Lwowie i Teatr Dramatyczny im. Igora Ozarkiewicza w Kołomyi. Artyści ze Lwowa zaprezentowali spektakl „Smak wiśni”, na podstawie sztuki Osieckiej i Małeckiego, artyści z Kołomyi „Matkę najemnicę”, na kanwie poematu Szewczenki.

Od 19 do 28 sierpnia gościło w Rzeszowie ponad 20 różnych imprez. Głównym nurtem, były spektakle teatralne. Teatr Siemaszkowej dał premierę „Wizyty starszej pani” Dürrenmatta, w reżyserii Roberta Czechowskiego. Teatr Miejski z Brna „Hrabala i mężczyznę w oknie”. Łotewski Liepaja Teatris, sztukę „Grimmowie”. Teatr z Botosani w Rumunii, „Wesołe płaczki”, komedię z fragmentów dzieł Szekspira. Teatr Credo z Sofii. „Pamiętnik wariata” Gogola. Teatr Studio z Wilna, monodram „Tu mówi Szwejk”. Teatr Lalkowy w Koszycach, „Dzielnego ołowianego żołnierzyka”.