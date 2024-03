Inwestycja wielkiego formatu. 12 mln złotych na Rozbudowę Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie

Rozwój Branżowych Centrów Umiejętności w Polsce

Branżowe Centra Umiejętności (BCU) to świeży trend w polskim systemie edukacji. Stanowią one technologicznie zaawansowane ośrodki kształcenia, szkolenia i egzaminowania w branżach kluczowych dla rozwoju gospodarki. Do końca roku ma powstać 120 takich ośrodków w kraju, a koszt przedsięwzięcia to ponad 1,4 mld zł. Projekt jest realizowany w ramach komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Jak podkreśla Janusz Jakubek, dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie: - Branżowe Centrum Umiejętności ma łączyć szkoły, uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa i instytucje branżowe w szkoleniu kadr dla gospodarki. Było to trudne wyzwanie, m.in. ze względu na krótki termin realizacji, któremu jednak podołaliśmy. Naszymi atutami były m.in. dogodne położenie, świetna kadra nauczycielska, baza lokalowa oraz możliwości rozbudowy.