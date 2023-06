Intensywne opady deszczu i złe warunki na drodze. Skutek? Trzy zdarzenia drogowe na autostradzie A4 beta/KWP

KMP w Rzeszowie

Intensywne opady deszczu i złe warunki na drodze to efekt trzech zdarzeń drogowych, do jakich doszło na autostradzie A4. W przeciągu godziny doszło tam do jednej kolizji i dwóch wypadków, w wyniku których dwie osoby trafiły do szpitala.