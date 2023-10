Fredro na Młodej Scena Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie [WIDEO]

Młoda Scena, działająca od 2018 roku pod kierownictwem aktorki i reżyserki Barbary Napieraj, ma już na swoim koncie kilka produkcji, które spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem widzów. Tym razem, z okazji Roku Fredry, przygotowali wyjątkową komplikację jego tekstów, na którą składają się historie zaczerpnięte z „Męża i żony” oraz „Ślubów panieńskich”. Młodzi aktorzy i aktorki wspólnie pochylili się nad pytaniem, co twórczość tego wybitnego komediopisarza może dać dziś współczesnym czytelnikom?

- Jego pisane wierszem utwory stanowią materiał trudny, obarczony silnym rymem, a realia sztuk mogą wydawać się muzealne. Jak więc sobie z nim poradzić? Nasz spektakl łączy fragmenty „Męża i żony” oraz „Ślubów panieńskich”, dodając do nich szczyptę współczesności. Czy zaowocuje to wspólną pointą? Czy Aniela i Klara to przyszłe Elwiry? Czy Gucio i Albin będą musieli przebaczyć swoim żonom, a żony – mężom? – opowiada o spektaklu reżyserka Barbara Napieraj.